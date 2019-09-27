"Шахтер" добыл очередную победу в чемпионате

В матче открытия 9-го тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Ворсклу".

Отметим, что "горняки" выиграли все матчи в этом сезоне УПЛ и с 27 очками возглавляют турнирную таблицу.

"Шахтер" - "Ворскла" 4:0

Голы: Бондарь, 32 - 1:0, Коноплянка (пен), 50 - 2:0, Алан Патрик, 72 - 3:0, Мораес, 78 - 4:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко (Коваленко, 68), Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Коноплянка, Дентиньо (Мораес, 71).

"Ворскла": Ткаченко, Кане, Баенко, Чеснаков, Сапай, Сакив, Габелок, Ндиайе, Петрович (Челядин, 81), Артур (Якубу, 60), Хебай (Васин, 64).

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