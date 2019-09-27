"Шахтер" добыл очередную победу в чемпионате
В матче открытия 9-го тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Ворсклу".
Отметим, что "горняки" выиграли все матчи в этом сезоне УПЛ и с 27 очками возглавляют турнирную таблицу.
"Шахтер" - "Ворскла" 4:0
Голы: Бондарь, 32 - 1:0, Коноплянка (пен), 50 - 2:0, Алан Патрик, 72 - 3:0, Мораес, 78 - 4:0
"Шахтер": Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко (Коваленко, 68), Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Коноплянка, Дентиньо (Мораес, 71).
"Ворскла": Ткаченко, Кане, Баенко, Чеснаков, Сапай, Сакив, Габелок, Ндиайе, Петрович (Челядин, 81), Артур (Якубу, 60), Хебай (Васин, 64).
Читайте также: Битва неудачников, месть на "Ванда Метрополитано" и еще 3 интереснейших поединков: смотрим, что можно глянуть на выходных! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Погба попросил у "МЮ" повысить зарплату до 35 миллионов евро в год
-
Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано
-
Битва неудачников, месть на "Ванда Метрополитано" и еще 3 интереснейших поединков: смотрим, что можно глянуть на выходных!
-
Зидан встал на защиту Эдена Азара
-
"Тоттенхэм" продлил контракт с Сиссоко до 2023 года
Лента новостей
-
Канделаки высказалась о конкуренции с "Яндексом" и "Рамблером"
-
"Шахтер" добыл очередную победу в чемпионате
-
1
"Барселона" теряет Фати
-
Сарри не собирается менять игровую схему "Ювентуса"
-
4
Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored
-
Халк опубликовал фото с детьми и футболками "Зенита"
-
Генеральный директор "Зенита" сказал, что Кокорин тренируется по индивидуальной программе
-
1
Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ
-
Матч 2-го круга Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 1 марта
-
2
Каррера: "В Москве я всего добился сам"
-
"Манчестер Юнайтед" поборется с "Реалом" за Эриксена
-
1
Клопп: "Когда я кричу, я выгляжу как серийный убийца, а Гвардиола - идеально"
-
Погба попросил у "МЮ" повысить зарплату до 35 миллионов евро в год
-
Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано
-
Боярский поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - "Зенит"
-
Ловчев заявил, что у Мамаева больше перспектив в "Динамо", чем в "Ростове"
-
1
Битва неудачников, месть на "Ванда Метрополитано" и еще 3 интереснейших поединков: смотрим, что можно глянуть на выходных!
-
4
Зидан встал на защиту Эдена Азара
-
Каррера рассказал, что ему сложно давался русский язык
-
7
Зидан заявил, что все игроки "Реала" готовы к матчу с "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|9
|27
|2
|Десна Чернигов
|8
|14
|3
|Динамо Киев
|8
|14
|4
|Александрия
|8
|13
|5
|Заря Луганск
|8
|12
|6
|Dnipro-1
|8
|11
|7
|Колос Ковалёвка
|8
|11
|8
|Мариуполь
|8
|9
|9
|Карпаты Львов
|8
|8
|10
|Ворскла
|9
|7
|11
|Львов
|8
|6
|12
|Олимпик Донецк
|8
|5