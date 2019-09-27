ПСЖ сообщил о восстановлении двух основных игроков

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ПСЖ сообщил о восстановлении двух основных игроков

Форварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Мауро Икарди восстановились от травм.

"Мбаппе и Икарди вернулись в общую группу и готовы сыграть", - заявил наставник парижан Томас Тухель.

Отметим, что завтра, 28 сентября, ПСЖ предстоит сыграть против "Бордо".

В этом сезоне Мбаппе провел 4 игры, забил два гола и отдал один ассист. На счету Икарди два сыгранных матча.

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