"Барселона" пригрозила Неймару из-за предстоящего судебного разбирательства

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"Барселона" пригрозила Неймару из-за предстоящего судебного разбирательства

"Барселона" может отказаться от трансфера нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщил журналист Марсаль Льоренте, юристы каталонцев предупредили бразильца, что если вопрос не уладится до суда, то клуб откажется от его возвращения.

Напомним, что Неймар требует от "Барселоны" выплаты бонуса в в размере 18 миллионов евро и проценты за просрочку платежа, которые он должен был получить за продление контракта в 2016 году.

Летом 2017 года Неймар перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро. Минувшим летом "Барселона" пыталась вернуть бразильца, однако не смогла договориться с клубом.

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