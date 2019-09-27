"Барселона" пригрозила Неймару из-за предстоящего судебного разбирательства
"Барселона" может отказаться от трансфера нападающего ПСЖ Неймара.
Как сообщил журналист Марсаль Льоренте, юристы каталонцев предупредили бразильца, что если вопрос не уладится до суда, то клуб откажется от его возвращения.
Напомним, что Неймар требует от "Барселоны" выплаты бонуса в в размере 18 миллионов евро и проценты за просрочку платежа, которые он должен был получить за продление контракта в 2016 году.
Летом 2017 года Неймар перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро. Минувшим летом "Барселона" пыталась вернуть бразильца, однако не смогла договориться с клубом.
Читайте также: СМИ: "Челси" хочет купить летом 2020 года Неймара за 300 миллионов евро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored
-
Погба попросил у "МЮ" повысить зарплату до 35 миллионов евро в год
-
Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано
-
Битва неудачников, месть на "Ванда Метрополитано" и еще 3 интереснейших поединков: смотрим, что можно глянуть на выходных!
-
Зидан встал на защиту Эдена Азара
Лента новостей
-
"Вильярреал" разгромил "Бетис" в матче Примеры
-
"Арсенал" готов расстаться с Озилом
-
"Айнтрахт" добыл выездную победу над "Унион Берлин"
-
1
Футболисты "Реала" прошли допинг-тест перед дерби с "Атлетико"
-
Годин высказался о предстоящем матче против "Барселоны"
-
Руководство "Динамо" по-прежнему доверяет Хохлову
-
1
Моуринью отклонил предложение двух клубов и ждет приглашения от "Реала"
-
Гвардиола прокомментировал твит Бернарду Силвы в адрес Менди, который посчитали расистским
-
Вальверде рассказал о состоянии травмированного Месси
-
"Барселона" пригрозила Неймару из-за предстоящего судебного разбирательства
-
ПСЖ сообщил о восстановлении двух основных игроков
-
Канделаки высказалась о конкуренции с "Яндексом" и "Рамблером"
-
"Шахтер" добыл очередную победу в чемпионате
-
1
"Барселона" теряет Фати
-
Сарри не собирается менять игровую схему "Ювентуса"
-
21
Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored
-
Халк опубликовал фото с детьми и футболками "Зенита"
-
Генеральный директор "Зенита" сказал, что Кокорин тренируется по индивидуальной программе
-
1
Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ
-
Матч 2-го круга Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 1 марта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|14
|2
|Реал Сосьедад
|6
|13
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|4
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|5
|Вильярреал
|7
|11
|6
|Гранада
|6
|11
|7
|Барселона
|6
|10
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Бетис
|7
|8
|10
|Хетафе
|6
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Осасуна
|6
|7
|13
|Валенсия
|6
|6
|14
|Реал Вальядолид
|6
|6
|15
|Сельта Виго
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|5
|17
|Алавес
|6
|5
|18
|Эспаньол
|6
|5
|19
|Мальорка
|6
|4
|20
|Леганес
|6
|2