Вальверде рассказал о состоянии травмированного Месси

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Вальверде рассказал о состоянии травмированного Месси

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о травме капитана команды Лионеля Месси.

"Понятия не имею, когда Месси вернется на поле. Я знаю, что его беспокоит мышечное напряжение. Оценим его состояние на следующей неделе", - приводит слова Вальверде Goal.com.

Ранее сообщалось, что из-за травмы 32-летний аргентинец может пропустить около месяца.

Напомним, что Месси только недавно восстановился от повреждения полученного на предсезонной подготовке.

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