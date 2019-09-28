"Александрия" и "Колос" одержали победы в матчах УПЛ

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"Александрия" и "Колос" одержали победы в матчах УПЛ

Представляем результаты матчей 9-го тура УПЛ.

"Александрия" - "Львов" 2:0

Голы: Банада, 35 - 1:0, Безбородько, 90 - 2:0

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Лучкевич (Задерака, 82), Ковалец (Довгий, 68), Третьяков, Шастал (Безбородько, 57)

"Львов": Бандура, Люлька, Борзенко, Братков, Квасный, Мартан, Сабино, Пернамбуко, Богунов (Зубков, 77), Педро, Абнер (Филипе, 85).


"Карпаты" - "Колос" 1:2

Голы: Смирный, 9 - 0:1, Назарина, 28 - 1:1, Волков, 44 - 1:2

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Вакуленко, Дубинчак, Халл, Клец (Войковиц, 65), Назарина, Кириленко (Бойчук, 58), Ди Франко, Диого, Понде (Лоренцен, 77)

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Ориховский, Смирный (Кызылатеш, 56), Ильин (Кожушко, 81), Волков, Костышин (Рябов, 69), Нехтий.

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3 Десна Чернигов Десна Чернигов 8 14
4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 9 14
5 Динамо Киев Динамо Киев 8 14
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