"Монако" с Головиным уверенно обыграл "Брест" и другие результаты 8-го тура Лиги 1

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"Монако" с Головиным уверенно обыграл "Брест" и другие результаты 8-го тура Лиги 1

Представляем результаты 8-го тура французской Лиги 1.

"Монако" - "Брест" 4:1

Голы: Бен-Йеддер, 26 - 1:0, Слимани (пен), 62 - 2:0, Желсон Мартинш, 73 - 3:0, Менди, 77 - 3:1, Кейта Бальде, 90 - 4:1

"Монако": Лекомт, Глик, Бадиашиле, Жемерсон, Балло-Туре, Головин (Адриен Силва, 78), Бакайоко, Фабрегас, Желсон Мартинш (Агиляр, 90), Бен-Йеддер (Кейта Бальде, 86), Слимани.

"Брест": Ларсоннер (Леон, 58), Кастеллетто, Бен, Перро, Фоссурье, Ласн, Отре (Менди, 24), Белькебла (Грансир, 66), Диалло, Кур, Шарбонье.


"Метц" - "Тулуза" 2:2

Голы: Диалло, 4 - 1:0, Саид, 86 - 1:1, Ньян (пен), 90 - 2:1, Кулурис, 90 - 2:2

"Метц": Укиджа, Сантонз, Делен, Бойе, Фофана, Траоре (Коад, 82), Ндорам, Нгетте (Амброз, 46), Маига, Гакпа, Диалло (Ньян, 12).

"Тулуза": Рене, Морейра, Изима-Мирен, Амьян, Силла, Макенго, Венкер (Саного, 76), Доссеви (Саид, 68), Сангаре, Градель, Лейя-Исека (Кулурис, 79).


"Реймс" - "Дижон" 1:2

Голы: Шавалерен, 17 - 1:0, Тавареш, 19 - 1:1, Балде, 48 - 1:2

"Реймс": Райкович, Дисаси, Фоке, Конан, Абдельхамид, Кафаро (Донис, 61), Думбия (Кутеса, 78), Ромао, Шавалерен, Уден, Диа (Нкада, 73).

"Дижон": Гомис, Шафик (Альфонс, 66), Агерд, Мендиль, Лотоа, Сумаре (Матеус Перейра, 59), Балде (Кадис, 71), Ндонг, Манга, Тавареш, Мавидиди.


"Анжер" - "Амьен" 1:1

Голы: Мендоса, 13 - 0:1, Алиуи, 83 - 1:1

"Анжер": Бютель, Аит-Нури (Канга, 73), Тома, Сиссе (Фюльжени, 61), Траоре, Мангани, Капель, Перейра Лаже (Нинга, 46), Сантамария, Тиуб, Алиуи.

"Амьен": Гюртнер, Калабрези, Алеэсами, Шеджу, Дибасси, Отеро, Ньяоре (Зунгу, 82), Мендоса (Бодмер, 79), Блен, Корнетт (Аколо, 65), Какута.


"Ницца" - "Лилль" 1:1

Голы: Дольберг, 13 - 1:0, Луис Араужо, 24 - 1:1

"Ницца": Бенитес, Нсоки, Пельмар, Коли, Атталь (Маолида, 87), Сипрьен, Ле-Мелу (Данило, 90), Клод-Морис (Ганаго, 60), Лусамба, Бюрне, Дольберг.

"Лилль": Меньян, Габриэл, Фонте, Рейнилду, Пье, Сумаре, Языджи (Иконе, 50), Бамба, Андре, Луис Араужо (Шека, 79), Осимхен (Реми, 89).

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2 Нант Нант 8 16
3 Анжер Анжер 7 15
4 Лилль Лилль 7 13
5 Бордо Бордо 8 12
6 Марсель Марсель 7 12
7 Ницца Ницца 7 12
8 Реймс Реймс 7 11
9 Ренн Ренн 7 11
10 Монпелье Монпелье 7 11
11 Лион Лион 8 9
12 Ним Ним 7 8
13 Брест Брест 7 8
14 Тулуза Тулуза 7 8
15 Амьен Амьен 7 7
16 Метц Метц 7 7
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