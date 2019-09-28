"Монако" с Головиным уверенно обыграл "Брест" и другие результаты 8-го тура Лиги 1
Представляем результаты 8-го тура французской Лиги 1.
"Монако" - "Брест" 4:1
Голы: Бен-Йеддер, 26 - 1:0, Слимани (пен), 62 - 2:0, Желсон Мартинш, 73 - 3:0, Менди, 77 - 3:1, Кейта Бальде, 90 - 4:1
"Монако": Лекомт, Глик, Бадиашиле, Жемерсон, Балло-Туре, Головин (Адриен Силва, 78), Бакайоко, Фабрегас, Желсон Мартинш (Агиляр, 90), Бен-Йеддер (Кейта Бальде, 86), Слимани.
"Брест": Ларсоннер (Леон, 58), Кастеллетто, Бен, Перро, Фоссурье, Ласн, Отре (Менди, 24), Белькебла (Грансир, 66), Диалло, Кур, Шарбонье.
"Метц" - "Тулуза" 2:2
Голы: Диалло, 4 - 1 :0, Саид, 86 - 1:1, Ньян (пен), 90 - 2:1, Кулурис, 90 - 2:2
"Метц": Укиджа, Сантонз, Делен, Бойе, Фофана, Траоре (Коад, 82), Ндорам, Нгетте (Амброз, 46), Маига, Гакпа, Диалло (Ньян, 12).
"Тулуза": Рене, Морейра, Изима-Мирен, Амьян, Силла, Макенго, Венкер (Саного, 76), Доссеви (Саид, 68), Сангаре, Градель, Лейя-Исека (Кулурис, 79).
"Реймс" - "Дижон" 1:2
Голы: Шавалерен, 17 - 1:0, Тавареш, 19 - 1:1, Балде, 48 - 1:2
"Реймс": Райкович, Дисаси, Фоке, Конан, Абдельхамид, Кафаро (Донис, 61), Думбия (Кутеса, 78), Ромао, Шавалерен, Уден, Диа (Нкада, 73).
"Дижон": Гомис, Шафик (Альфонс, 66), Агерд, Мендиль, Лотоа, Сумаре (Матеус Перейра, 59), Балде (Кадис, 71), Ндонг, Манга, Тавареш, Мавидиди.
"Анжер" - "Амьен" 1:1
Голы: Мендоса, 13 - 0:1, Алиуи, 83 - 1:1
"Анжер": Бютель, Аит-Нури (Канга, 73), Тома, Сиссе (Фюльжени, 61), Траоре, Мангани, Капель, Перейра Лаже (Нинга, 46), Сантамария, Тиуб, Алиуи.
"Амьен": Гюртнер, Калабрези, Алеэсами, Шеджу, Дибасси, Отеро, Ньяоре (Зунгу, 82), Мендоса (Бодмер, 79), Блен, Корнетт (Аколо, 65), Какута.
"Ницца" - "Лилль" 1:1
Голы: Дольберг, 13 - 1:0, Луис Араужо, 24 - 1:1
"Ницца": Бенитес, Нсоки, Пельмар, Коли, Атталь (Маолида, 87), Сипрьен, Ле-Мелу (Данило, 90), Клод-Морис (Ганаго, 60), Лусамба, Бюрне, Дольберг.
"Лилль": Меньян, Габриэл, Фонте, Рейнилду, Пье, Сумаре, Языджи (Иконе, 50), Бамба, Андре, Луис Араужо (Шека, 79), Осимхен (Реми, 89).
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