Наставник "Локомотива" Юрий Семин пожаловался на календарь РПЛ после победы над "Зенитом" (1:0).

"Календарь составлен неверно. Клубам, участвующим в еврокубках, необходимо давать преимущество. После такой трудной игры не так легко через два дня играть против "Атлетико". Конечно, они играют против "Реала", однако они сильнее любого нашего клуба", - заявил Семин.

Напомним, что 1 октября "Локомотив" примет "Атлетико", а 2 октября "Зенит" сыграет с "Бенфикой".

Читайте также: "Локомотив" минимально переиграл "Зенит". | http://soccernews.ru