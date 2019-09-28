Семин пожаловался на календарь РПЛ

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Семин пожаловался на календарь РПЛ

Наставник "Локомотива" Юрий Семин пожаловался на календарь РПЛ после победы над "Зенитом" (1:0).

"Календарь составлен неверно. Клубам, участвующим в еврокубках, необходимо давать преимущество. После такой трудной игры не так легко через два дня играть против "Атлетико". Конечно, они играют против "Реала", однако они сильнее любого нашего клуба", - заявил Семин.

Напомним, что 1 октября "Локомотив" примет "Атлетико", а 2 октября "Зенит" сыграет с "Бенфикой".

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