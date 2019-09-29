Гаттузо рассказал о своем визите в Москву

Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал свой визит в Москву.

Ранее сообщалось, что итальянец посетил игру между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:0).

"Я слышал о слухах, что могу стать тренером "Динамо", "Краснодара", "Спартака"... Это ложь. Я просто приехал посмотреть футбол. Однако я не исключаю, что в будущем могу поработать в российском клубе", - заявил Гаттузо.

Напомним, что Гаттузо покинул "Милан" этой весной и с тех пор находится без работы.

Читайте также: Уткин прокомментировал приезд Гаттузо в Москву. | http://soccernews.ru