Гаттузо рассказал о своем визите в Москву
Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал свой визит в Москву.
Ранее сообщалось, что итальянец посетил игру между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:0).
"Я слышал о слухах, что могу стать тренером "Динамо", "Краснодара", "Спартака"... Это ложь. Я просто приехал посмотреть футбол. Однако я не исключаю, что в будущем могу поработать в российском клубе", - заявил Гаттузо.
Напомним, что Гаттузо покинул "Милан" этой весной и с тех пор находится без работы.
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|3
|Зенит Санкт-Петербург
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|ЦСКА Москва
|10
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|Краснодар
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|20
|6
|Урал
|10
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|7
|Арсенал Тула
|10
|14
|8
|Уфа
|10
|14
|9
|Спартак Москва
|10
|14
|10
|Крылья Советов
|11
|11
|11
|Рубин
|10
|10
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|Динамо Москва
|11
|10
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|Сочи
|10
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|Ахмат
|10
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|10
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|Тамбов
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