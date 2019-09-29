Гаттузо рассказал о своем визите в Москву

Теги дженнаро гаттузо

Гаттузо рассказал о своем визите в Москву

Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал свой визит в Москву.

Ранее сообщалось, что итальянец посетил игру между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:0).

"Я слышал о слухах, что могу стать тренером "Динамо", "Краснодара", "Спартака"... Это ложь. Я просто приехал посмотреть футбол. Однако я не исключаю, что в будущем могу поработать в российском клубе", - заявил Гаттузо.

Напомним, что Гаттузо покинул "Милан" этой весной и с тех пор находится без работы.

Читайте также: Уткин прокомментировал приезд Гаттузо в Москву. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 сентября

Главные новости дня: 28 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 11 23
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 10 22
5 Краснодар Краснодар 10 20
6 Урал Урал 10 14
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 10 14
8 Уфа Уфа 10 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 10 14
10 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
11 Рубин Рубин 10 10
12 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
13 Сочи Сочи 10 9
14 Ахмат Ахмат 10 9
15 Оренбург Оренбург 10 8
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов