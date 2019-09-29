Давид Силва стал рекордсменом АПЛ

В 7-м туре АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном" (3:1).

В матче принял участие хавбек "горожан" Давид Силва, который одержал 200-ю победу в АПЛ. При этом испанец провел 289 матчей.

Как сообщает Opta, такой показатель является рекордным в истории турнира.

33-летний Силва выступает за "Сити" с 2010 года. В текущем сезоне на его счету один гол и пять ассистов в 9 матчах.

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