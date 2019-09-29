"Атлетико" - "Реал" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)

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"Атлетико" - "Реал" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Атлетико" и "Реалом".

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Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 13
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
7 Вильярреал Вильярреал 7 11
8 Севилья Севилья 6 10
9 Валенсия Валенсия 7 9
10 Бетис Бетис 7 8
11 Хетафе Хетафе 7 7
12 Леванте Леванте 6 7
13 Осасуна Осасуна 6 7
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 6 6
15 Сельта Виго Сельта Виго 6 6
16 Эйбар Эйбар 6 5
17 Алавес Алавес 6 5
18 Эспаньол Эспаньол 6 5
19 Мальорка Мальорка 6 4
20 Леганес Леганес 7 2
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