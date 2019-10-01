Месси проделал невероятный трюк с крышечкой из-под бутылки

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Месси проделал невероятный трюк с крышечкой из-под бутылки

Лидер "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз удивил своим мастерством.

На съемках рекламы 32-летний аргентинец ударом ноги отправил крышечку из-под бутылки в стакан оператора.

В этом сезоне Месси принял участие всего в трех играх, в которых отметился одним ассистом. Напомним, что Месси получил травму на предсезонной подготовке и почти сразу травмировался после возвращения на поле.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пьянь : "Так вот где крышка от моего сангрии"

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси великолепен! Месии Царь Мадрида и хозяин Сантьяго Бернабеу, это признаю не только я, и мой сын Криштиану-младший.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси тебе уже прислал твои любимые секс-игрушки?

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

У меня секс игрушка 12 дюймов, хочешь попробовать на вкус?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Неа.Я брезгливый

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