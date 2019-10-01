Месси проделал невероятный трюк с крышечкой из-под бутылки

Лидер "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз удивил своим мастерством.

На съемках рекламы 32-летний аргентинец ударом ноги отправил крышечку из-под бутылки в стакан оператора.

В этом сезоне Месси принял участие всего в трех играх, в которых отметился одним ассистом. Напомним, что Месси получил травму на предсезонной подготовке и почти сразу травмировался после возвращения на поле.

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