Лига Чемпионов: все результаты 1 октября

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Лига Чемпионов: все результаты 1 октября

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 2-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые состоялись 1 октября.

Группа А

"Галатасарай" - ПСЖ 0:1

Гол: Икарди, 52 - 0:1


"Реал" - "Брюгге" 2:2

Голы: Бонавентуре, 9 - 0:1, Бонавентуре, 39 - 0:2, Рамос, 55 - 1:2, Каземиро, 85 - 2:2


Группа В

"Тоттенхэм" - "Бавария" 2:7

Голы: Сон Хын Мин, 12 - 1:0, Киммих, 15 - 1:1, Левандовски, 45 - 1:2, Гнабри, 53 - 1:3, Гнабри, 55 - 1:4, Кейн (пен), 61 - 2:4, Гнабри, 83 - 2:5, Левандовски, 87 - 2:6, Гнабри, 88 - 2:7


"Црвена Звезда" - "Олимпиакос" 3:1

Голы: Рубен Семеду, 37 - 0:1, Вулич, 62 - 1:1, Милунович, 87 - 2:1, Боачи, 90 - 3:1


Группа С

"Манчестер Сити" - "Динамо Загреб" 2:0

Голы: Стерлинг, 66 - 1:0, Фоден, 90 - 2:0


"Аталанта" - "Шахтер" 1:2

Голы: Сапата, 28 - 1:0, Мораес, 41 - 1:1, Соломон, 90 - 1:2


Группа D

"Локомотив" - "Атлетико" 0:2

Голы: Жоау Феликс, 48 - 0:1, Томас, 58 - 0:2


"Ювентус" - "Байер" 3:0

Голы: Игуаин, 17 - 1:0, Бернардески, 61 - 2:0, Роналду, 88 - 3:0

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3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
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2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
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