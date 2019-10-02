Лига Чемпионов: все результаты 1 октября
Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 2-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые состоялись 1 октября.
Группа А
"Галатасарай" - ПСЖ 0:1
Гол: Икарди, 52 - 0:1
"Реал" - "Брюгге" 2:2
Голы: Бонавентуре, 9 - 0:1, Бонавентуре, 39 - 0:2, Рамос, 55 - 1:2, Каземиро, 85 - 2:2
Группа В
"Тоттенхэм" - "Бавария" 2:7
Голы: Сон Хын Мин, 12 - 1:0, Киммих, 15 - 1:1, Левандовски, 45 - 1:2, Гнабри, 53 - 1:3, Гнабри, 55 - 1:4, Кейн (пен), 61 - 2:4, Гнабри, 83 - 2:5, Левандовски, 87 - 2:6, Гнабри, 88 - 2:7
"Црвена Звезда" - "Олимпиакос" 3:1
Голы: Рубен Семеду, 37 - 0:1, Вулич, 62 - 1:1, Милунович, 87 - 2:1, Боачи, 90 - 3:1
Группа С
"Манчестер Сити" - "Динамо Загреб" 2:0
Голы: Стерлинг, 66 - 1:0, Фоден, 90 - 2:0
"Аталанта" - "Шахтер" 1:2
Голы: Сапата, 28 - 1:0, Мораес, 41 - 1:1, Соломон, 90 - 1:2
Группа D
"Локомотив" - "Атлетико" 0:2
Голы: Жоау Феликс, 48 - 0:1, Томас, 58 - 0:2
"Ювентус" - "Байер" 3:0
Голы: Игуаин, 17 - 1:0, Бернардески, 61 - 2:0, Роналду, 88 - 3:0
Читайте также: Не Россией единой! Анализируем, какие еще матчи можно посмотреть во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер"
-
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"
-
Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера
-
Не Россией единой! Анализируем, какие еще матчи можно посмотреть во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Спиридонов: "Спартаком" должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова"
-
Семин прокомментировал поражение от "Атлетико"
-
"Сочи" дозаявил двух нигерийских футболистов
-
Роналду - лидер по выигранным матчам в Лиге Чемпионов
-
Лига Чемпионов: все результаты 1 октября
-
2
"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы
-
"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер"
-
1
"Аль-Садд" Хави разгромили в полуфинале азиатской Лиги Чемпионов
-
Рамос: "Мы полностью провалили первый тайм"
-
Зидан прокомментировал ничью с "Брюгге"
-
2
"Реал" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Интером"
-
1
Рамос сравнялся с Дани Алвесом по голам в Лиге Чемпионов. Из защитников впереди Пике, Роберто Карлос и Эльгера
-
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
22
Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"
-
"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за юного хавбека "Реала"
-
Лукаку пропустит матч с "Барселоной"
-
2
Зидан заменил Куртуа после первого тайма матча с "Брюгге"
-
Шевченко прокомментировал слухи о возможной работе в "Милане"
-
"Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4