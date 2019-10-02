Симеоне: "Хороший результат в матче против команды, которая умеет обороняться"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:0) в групповом раунде Лиги Чемпионов.

"Хороший результат в матче против команды, которая умеет обороняться. Мы создали немало моментов в обоих таймах. Мы полностью превосходили соперника и после забитого гола взяли игру под контроль.

Игра была интересной, хотя мы не продемонстрировали своей лучшей игры. После первого тайма мы решили прибавить в агрессии и это сработало. Наши нападающие провели отличную игру", - приводит слова Симеоне сайт УЕФА.

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