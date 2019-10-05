Дубль Соболева принес "Крыльям Советов" победу над "Сочи"

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Дубль Соболева принес "Крыльям Советов" победу над "Сочи"

В рамках 12-го тура РПЛ "Крылья Советов" добыли выездную победу над "Сочи".

Отметим, что дублем отметился Александр Соболев, которым по информации СМИ интересуется "Манчестер Юнайтед".

"Сочи" - "Крылья Советов" 0:2

Голы: Соболев, 4 - 0:1, Соболев, 69 - 0:2

"Сочи": Джанаев, Калугин, Кудряшов, Мевля, Цаллагов, Бурмистров (Полоз, 66), Нобоа, Мостовой (Карапетян, 59), Померко (Лагатор, 51), Миладинович, Заболотный.

"Крылья Советов": Рыжиков, Карпов, Анюков (Чичерин, 76), Чернов, Комбаров, Мияйлович, Зиньковский, Антон (Радоньич, 87), Гацкан, Канунников (Терехов, 84), Соболев.  

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