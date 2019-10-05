"Шальке" на последних минутах упустил победу над "Кельном"

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"Шальке" на последних минутах упустил победу над "Кельном"

В 7-м туре немецкой Бундеслиги "Кельн" вырвал ничью в матче с "Шальке".

Теперь "Шальке" занимает четвертое место, а "Кельн" остался на 17-м.

"Шальке" - "Кельн" 1:1

Голы: Сердар, 71 - 1:0, Хектор, 90 - 1:1

"Шальке": Нюбель, Очипка, Стамбули, Кенни, Сане, Харит, Маскарель, Калиджури (Кутуджу, 61), Сердар, Ут (Маккенни, 46), Бургшталлер.

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Риссе, 80), Чихос, Каттербах, Хектор, Схири, Кайнц, Шауб (Модест, 78), Шиндлер, Борнаув, Теродде (Кордоба, 70).

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