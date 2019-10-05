"Шальке" на последних минутах упустил победу над "Кельном"
В 7-м туре немецкой Бундеслиги "Кельн" вырвал ничью в матче с "Шальке".
Теперь "Шальке" занимает четвертое место, а "Кельн" остался на 17-м.
"Шальке" - "Кельн" 1:1
Голы: Сердар, 71 - 1:0, Хектор, 90 - 1:1
"Шальке": Нюбель, Очипка, Стамбули, Кенни, Сане, Харит, Маскарель, Калиджури (Кутуджу, 61), Сердар, Ут (Маккенни, 46), Бургшталлер.
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Риссе, 80), Чихос, Каттербах, Хектор, Схири, Кайнц, Шауб (Модест, 78), Шиндлер, Борнаув, Теродде (Кордоба, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|2
|Фрайбург
|7
|14
|3
|РБ Лейпциг
|7
|14
|4
|Шальке
|7
|14
|5
|Байер Леверкузен
|7
|14
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|13
|7
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|8
|Вольфсбург
|6
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|10
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Хоффенхайм
|7
|8
|12
|Вердер Бремен
|6
|7
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|6
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|6
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1