"Десна" одержала победу над "Олимпиком" и другие результаты 10-го тура УПЛ

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"Десна" одержала победу над "Олимпиком" и другие результаты 10-го тура УПЛ

Представляем результаты матчей 10-го тура УПЛ.

"Десна" - "Олимпик" 1:0

Гол: А. Фаворов, 90 - 1:0

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов (Дегтярев, 80), Огиря, Калитвинцев, Хлебас (Картушов, 62), Кузик (А. Фаворов, 46), Филиппов

"Олимпик": Крынский, Е. Пасич, Гришко, Зотько, Вантух, Завийский, Цымбалюк, Политыло, Г. Пасич (Фабиньо, 64), Тейшейра (Балашов, 77), Джеффри (Клименчук, 89)


"Ворскла" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Чоботенко, 57 - 0:1, Васин, 90 - 1:1

"Ворскла": Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Чеснаков, Сапай (Якубу, 68), Пердута, Габелок, Луизао, Петрович (Стрижак, 46), Артур (Васин, 73), Коломоец.

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Яворский (Дава, 81), Быков, Корниенко, Чоботенко, Федорчук (Чех, 69), Чурко, Танковский, Мишнев, Вакула.


"Львов" - "Заря" 0:0

"Львов": Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Квасный (Гончар, 12), Мартан, Сабино, Пернамбуко (Шина, 78), Алваро, Педро, Ренан (Зубков, 69)

"Заря": Шевченко, Тымчик (Каменюка, 66), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 75), Леднев, Кабаев (Будковский, 66), Русин

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4 Александрия Александрия 9 16
5 Заря Луганск Заря Луганск 9 15
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 9 14
7 Dnipro-1 Dnipro-1 9 11
8 Мариуполь Мариуполь 10 10
9 Карпаты Львов Карпаты Львов 9 8
10 Ворскла Ворскла 10 8
11 Львов Львов 9 6
12 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 10 5
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