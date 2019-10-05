"Десна" одержала победу над "Олимпиком" и другие результаты 10-го тура УПЛ
Представляем результаты матчей 10-го тура УПЛ.
"Десна" - "Олимпик" 1:0
Гол: А. Фаворов, 90 - 1:0
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов (Дегтярев, 80), Огиря, Калитвинцев, Хлебас (Картушов, 62), Кузик (А. Фаворов, 46), Филиппов
"Олимпик": Крынский, Е. Пасич, Гришко, Зотько, Вантух, Завийский, Цымбалюк, Политыло, Г. Пасич (Фабиньо, 64), Тейшейра (Балашов, 77), Джеффри (Клименчук, 89)
"Ворскла" - "Мариуполь" 1:1
Голы: Чоботенко, 57 - 0:1, Васин, 90 - 1:1
"Ворскла": Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Чеснаков, Сапай (Якубу, 68), Пердута, Габелок, Луизао, Петрович (Стрижак, 46), Артур (Васин, 73), Коломоец.
"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Яворский (Дава, 81), Быков, Корниенко, Чоботенко, Федорчук (Чех, 69), Чурко, Танковский, Мишнев, Вакула.
"Львов" - "Заря" 0:0
"Львов": Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Квасный (Гончар, 12), Мартан, Сабино, Пернамбуко (Шина, 78), Алваро, Педро, Ренан (Зубков, 69)
"Заря": Шевченко, Тымчик (Каменюка, 66), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 75), Леднев, Кабаев (Будковский, 66), Русин
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|9
|27
|2
|Десна Чернигов
|10
|20
|3
|Динамо Киев
|9
|17
|4
|Александрия
|9
|16
|5
|Заря Луганск
|9
|15
|6
|Колос Ковалёвка
|9
|14
|7
|Dnipro-1
|9
|11
|8
|Мариуполь
|10
|10
|9
|Карпаты Львов
|9
|8
|10
|Ворскла
|10
|8
|11
|Львов
|9
|6
|12
|Олимпик Донецк
|10
|5