"Тоттенхэм" озвучил диагноз Льориса

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис прошел медобследование после матча с "Брайтоном" (0:3).

Как сообщает сайт клуба, у французского голкипера выявили вывих локтевого сустава. Точные сроки восстановления футболиста станут известны после повторного медобследования, которое запланировано на следующую неделю.

Напомним, что ранее Льорис был направлен в больницу с подозрением на перелом руки.

Читайте также: "Брайтон" разгромил "Тоттенхэм" в 8-м туре АПЛ. | http://soccernews.ru