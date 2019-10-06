"Тоттенхэм" озвучил диагноз Льориса

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"Тоттенхэм" озвучил диагноз Льориса

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис прошел медобследование после матча с "Брайтоном" (0:3).

Как сообщает сайт клуба, у французского голкипера выявили вывих локтевого сустава. Точные сроки восстановления футболиста станут известны после повторного медобследования, которое запланировано на следующую неделю.

Напомним, что ранее Льорис был направлен в больницу с подозрением на перелом руки.

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