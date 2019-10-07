Соперник ЦСКА по Лиге Европы "Эспаньол" ищет нового тренера

"Эспаньол" собирается уволить наставника команды Давида Гальего.

По сведениям Mundo Deportivo, в клубе недовольны результатами команды в Примере. После 8 туров "Эспаньол" имеет 5 очков и занимает 19-е место.

Отмечается, что руководство еще не определилось с кандидатурой нового наставника. Напомним, что "Эспаньол" является соперником ЦСКА в групповом раунде Лиги Европы. Их первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.

Гальего возглавил "Эспаньол" минувшим летом и заключил с клубом двухлетнее соглашение.

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