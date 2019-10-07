Соперник ЦСКА по Лиге Европы "Эспаньол" ищет нового тренера
"Эспаньол" собирается уволить наставника команды Давида Гальего.
По сведениям Mundo Deportivo, в клубе недовольны результатами команды в Примере. После 8 туров "Эспаньол" имеет 5 очков и занимает 19-е место.
Отмечается, что руководство еще не определилось с кандидатурой нового наставника. Напомним, что "Эспаньол" является соперником ЦСКА в групповом раунде Лиги Европы. Их первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.
Гальего возглавил "Эспаньол" минувшим летом и заключил с клубом двухлетнее соглашение.
Читайте также: У Лэй благодаря голу в ворота ЦСКА стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, когда Тедеско подпишет контракт со "Спартаком"
-
Стало известно, кто будет помощником Тедеско в "Спартаке"
-
СМИ: Спаллетти готов возглавить "Милан"
-
"Ювентус" вновь на вершине Серии "А", а у "Интера" есть большая проблема: разбираем центральный матч 7 тура Серии "А"
-
Мамаев рассказал, как его встретили в "Ростове"
Лента новостей
-
Льорис не поможет "Тоттенхэму" в этом году
-
Официально: Ди Франческо покинул "Сампдорию"
-
"Эспаньол" уволил Гальего и назвал имя нового главного тренера
-
Дзюба провел встречу с мальчиком, у которого прическа в стиле Златана
-
Мамаев обратился к бывшим сокамерникам
-
Соперник ЦСКА по Лиге Европы "Эспаньол" ищет нового тренера
-
Джеко перенес операцию на скуле
-
Ди Франческо в скором времени покинет пост главного тренера "Сампдории"
-
Агент Луческу подтвердил информацию о контактах с "Динамо"
-
Черчесов пригласил Путина на матчи сборной России
-
Семак сыграет повторную свадьбу со своей супругой Анной
-
Луческу ведет переговоры с "Динамо"
-
2
Комбаров: "Медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а 100 минимум"
-
Сантос заявил, что ЦСКА нужно работать над реализацией опасных моментов
-
Стало известно, когда Тедеско подпишет контракт со "Спартаком"
-
Мамаев рассказал, что думает о "Краснодаре"
-
Червиченко рассказал, кто, по его мнению, мог бы возглавить "Спартак"
-
Рэшфорд: "Фанаты "Манчестер Юнайтед" заслуживают лучшего"
-
Стало известно, кто будет помощником Тедеско в "Спартаке"
-
СМИ: Спаллетти готов возглавить "Милан"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2