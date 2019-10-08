Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Де Хеа

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Де Хеа

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс негативно высказался о голкипере команды Давиде Де Хеа.

"Де Хеа обязан быть лидером "МЮ". Однако судя по его интервью после проигрыша "Ньюкаслу", он вообще не в курсе внутрикомандных дел. Он постоянно твердил, что ничего не знает, а должен был объяснить, где команда сыграла неправильно.

Если вы болельщик "МЮ", то посчитаете это интервью позорным. Вероятно, он жалеет о подписании нового контракта с клубом", - приводит слова Инса Goal.com.

Напомним, что после 8 туров "МЮ" идет в АПЛ на 12-м месте, имея в активе 9 очков.

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