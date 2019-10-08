"Реал" продлит контракт с Бензема

"Реал" намерен продлить сотрудничество с форвардом Каримом Бензема.

Как сообщает El Chiringuito, 31-летний француз получит новый контракт до лета 2022 года, по которому будет зарабатывать 11 миллионов евро за сезон.

Отметим, что действующее соглашение Бензема с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Бензема перебрался в "Реал" в 2009 году. В этом сезоне на его счету 6 голов и 2 ассиста в 9 матчах.

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