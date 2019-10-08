В Беларуси работают над ужесточением лимита на легионеров

Федерация футбола Беларуси вскоре начнет работу по ужесточению лимита на легионеров.

На данный момент в матчах местного чемпионата на поле могут находиться пять иностранных футболистов. Однако в заявке команды их число не ограничено.

Напомним, что с февраля 2019 года российские игроки больше не считаются в Беларуси легионерами.

"Необходимо пересмотреть лимит на легионеров, определить сколько в клубах должно быть футболистов с белорусским паспортом. Ведь нужно учитывать интересы нашей сборной", - заявил президент федерации футбола Владимир Базанов.

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