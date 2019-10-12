В шорт-лист "Барселоны" попало три форварда

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В шорт-лист "Барселоны" попало три форварда

"Барселона" составила список потенциальных кандидатов на замену форварду команды Луису Суаресу.

Как сообщает испанская пресса, в шорт-лист каталонцев попали Лаутаро Мартинес ("Интер"), Рафаэл Леау ("Милан") и Дониэлл Мален (ПСВ).

В этом сезоне на счету Мартинеса три забитых мяча и два ассиста в 9 матчах.

20-летний Леау провел пять поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

20-летний Мален сыграл 18 матчей, забил 16 голов и отметился 5 результативными передачами.

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