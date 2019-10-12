Власти РФ поддерживают заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал идею Казани подать заявку на проведение игры за Суперкубок УЕФА.

Напомним, что Казань хочет принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.

"Заявку от Татарстана поддержали и вскоре они получат правительственные гарантии. Ведь такое мероприятие требует специальной подготовки. Думаю, гарантии будут готовы в ближайшие две недели и все необходимые документы будут переданы в УЕФА", - сказал Колобков.

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