Власти РФ поддерживают заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал идею Казани подать заявку на проведение игры за Суперкубок УЕФА.
Напомним, что Казань хочет принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
"Заявку от Татарстана поддержали и вскоре они получат правительственные гарантии. Ведь такое мероприятие требует специальной подготовки. Думаю, гарантии будут готовы в ближайшие две недели и все необходимые документы будут переданы в УЕФА", - сказал Колобков.
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