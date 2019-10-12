Тедеско завтра прибудет в Москву

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Тедеско завтра прибудет в Москву

Итальянец Доменико Тедеско близок к назначению на пост тренера "Спартака".

Сообщается, что Тедеско уже решил вопрос о расторжении контракта с "Шальке" и в воскресенье, 13 октября, прибудет в Москву.

Отмечается, что подписание контракта со "Спартаком" состоится 13 или 14 октября.

Тедеско возглавлял "Шальке" с 2017 по 2019 год. Последним тренером "Спартака" был Олег Кононов.

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