"Барселона" уверена в трансфере Коутиньо в "Баварию"

"Барселона" готова расстаться с хавбеком Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Marca, руководство каталонцев уверено, что "Бавария" выкупит бразильца за 120 миллионов евро. Напомним, что мюнхенский клуб арендовал футболиста на два сезона.

Коутиньо выступает за "Барсу" с 2017 года. В "Баварии" он провел 8 игр, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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