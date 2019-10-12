"Барселона" уверена в трансфере Коутиньо в "Баварию"
"Барселона" готова расстаться с хавбеком Филиппе Коутиньо.
Как сообщает Marca, руководство каталонцев уверено, что "Бавария" выкупит бразильца за 120 миллионов евро. Напомним, что мюнхенский клуб арендовал футболиста на два сезона.
Коутиньо выступает за "Барсу" с 2017 года. В "Баварии" он провел 8 игр, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1