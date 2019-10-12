"Барселона" уверена в трансфере Коутиньо в "Баварию"

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"Барселона" уверена в трансфере Коутиньо в "Баварию"

"Барселона" готова расстаться с хавбеком Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Marca, руководство каталонцев уверено, что "Бавария" выкупит бразильца за 120 миллионов евро. Напомним, что мюнхенский клуб арендовал футболиста на два сезона.

Коутиньо выступает за "Барсу" с 2017 года. В "Баварии" он провел 8 игр, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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