Дешаму будет предложен новый контракт со сборной Франции
Федерация футбола Франции хочет продлить сотрудничество с наставником сборной Дидье Дешамом.
По сведениям L’Equipe, 50-летнему специалисту предложат новое соглашение до декабря 2022 года.
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством французы становились чемпионами мира (2018) и финалистами Чемпионата Европы (2016).
В квалификации Евро-2020 за три тура до конца Франция и Турция делят первую строчку, опережая Исландию на 6 очков.
Читайте также: Дешам озвучил диагноз Канте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Легенды "Ливерпуля" обыграли легенд "Рейнджерса". Джеррард сыграл за обе команды
-
Рамос стал рекордсменом сборной Испании
-
Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"
-
Дешаму будет предложен новый контракт со сборной Франции
-
Марио Фернандес пропустит матч с Кипром, Баринов имеет шансы сыграть
-
Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией
-
"Ювентус" готов использовать Рабьо в сделке по Эриксену
-
"Барселона" уверена в трансфере Коутиньо в "Баварию"
-
Конов назвал еще одного кандидата на пост тренера "Динамо"
-
Тедеско завтра прибудет в Москву
-
"Арсенал" поставил Эмери условие для сохранения тренерского поста
-
Погба, скорее всего, не сыграет против "Ливерпуля"
-
Моуринью не хотел видеть Фреда в "Манчестер Юнайтед", однако согласился на трансфер из-за опасений, что клуб никого не подпишет
-
Агент Луческу: "Мирча согласился возглавить "Динамо"
-
Официально: Раньери - новый тренер "Сампдории"
-
Мостовой уверен в выходе сборной России на Евро-2020
-
"Интер" намерен зимой выкупить Матича у "Манчестер Юнайтед"
-
Грузия и Ирландия сыграли вничью в матче отбора Евро-2020
-
Бельгия освободила Лукаку от участия в матче с Казахстаном
-
"Милан" нацелился на защитника "Лилля"