Дешаму будет предложен новый контракт со сборной Франции

Федерация футбола Франции хочет продлить сотрудничество с наставником сборной Дидье Дешамом.

По сведениям L’Equipe, 50-летнему специалисту предложат новое соглашение до декабря 2022 года.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством французы становились чемпионами мира (2018) и финалистами Чемпионата Европы (2016).

В квалификации Евро-2020 за три тура до конца Франция и Турция делят первую строчку, опережая Исландию на 6 очков.

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