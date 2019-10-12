Рамос стал рекордсменом сборной Испании

Защитник сборной Испании Серхио Рамос принимает участие в игре квалификации Евро-2020 с Норвегией.

Отметим, что 33-летний футболист проводит 168-й матч в футболке сборной Испании. Таким образом, он стал рекордсменом национальной команды, обойдя по количеству сыгранных матчей Икера Касильяса (167).

Кроме того, Рамос имеет шанс побить рекорд среди европейских сборных, который в настоящее время принадлежит Джанлуиджи Буффону (176 игр за сборную Италии).

Читайте также: Серхио Рамос хочет выиграть Олимпиаду-2020. | http://soccernews.ru