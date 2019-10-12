Рамос стал рекордсменом сборной Испании
Защитник сборной Испании Серхио Рамос принимает участие в игре квалификации Евро-2020 с Норвегией.
Отметим, что 33-летний футболист проводит 168-й матч в футболке сборной Испании. Таким образом, он стал рекордсменом национальной команды, обойдя по количеству сыгранных матчей Икера Касильяса (167).
Кроме того, Рамос имеет шанс побить рекорд среди европейских сборных, который в настоящее время принадлежит Джанлуиджи Буффону (176 игр за сборную Италии).
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|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
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|11
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|Сельта Виго
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|Бетис
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|Мальорка
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|8
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