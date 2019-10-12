Легенды "Ливерпуля" обыграли легенд "Рейнджерса". Джеррард сыграл за обе команды

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Легенды "Ливерпуля" обыграли легенд "Рейнджерса". Джеррард сыграл за обе команды

Легенды "Рейнджерса" провели благотворительную игру против легенд "Ливерпуля".

Отметим, что Стивен Джеррард, выступающий с 1998 по 2015 год за "Ливерпуль" и с 2018 года возглавляющий "Рейнджерс", сыграл за обе команды.

"Рейнджерс" - "Ливерпуль" 2:3

Голы: Луис Гарсия, 8 - 0:1, Бергер, 17 - 0:2, Бойд, 25 - 1:2, Хески, 27 - 1:3, Левенкрандс, 28 - 2:3

Легенды "Рейнджерс": Александер, Хаттон, Гаф, Куэльяр, Папац, Рэй, Маккаллок, Альберц, Буффель, Бойд, Левенкрандс.  

Запасные: Хилл, Мендеш, Стивен, Джеррард, Молс, Ново, Эндрюс, Юханссон, Виньяль, Адам.

Легенды "Ливерпуля": Дудек, Макатир, Каррагер, Джонсон, Энрике, Пеннант, Джеррард, Луис Гарсия, Бергер, Кюйт, Хески.

Запасные: Киркленд, Уорнок, Томпсон.

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