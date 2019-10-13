Сборная России показала последствия травмы, которую Петров получил в матче с Кипром

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Сборная России показала последствия травмы, которую Петров получил в матче с Кипром

Сборная России опубликовала фото с травмой защитника Сергея Петрова, которую он получил в матче против Кипра.

Сфолил на Петрове защитник соперника Константинос Лайфис. Арбитр оценил фол в красную карточку.

Петров был заменен на 37-й минуте, его сменил Вячеслав Караваев. Отметим, что оба футболиста проводят дебютный матч за сборную.

Напомним, что в случае победы, сборная России оформит выход на Евро-2020.

Читайте также: Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки перед матчем с Кипром. | http://soccernews.ru
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