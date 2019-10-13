Манчини хочет вызвать в сборную Италии двух ветеранов
Наставник сборной Италии Роберто Манчини допускает вызов в команду Даниэле Де Росси и Джанлуиджи Буффона.
"Буффон и Де России - единственные чемпионы мира 2006 года, которые до сих пор играют. Для Буффона мы пытались организовать прощальную игру против Нидерландов. Де Росси я хотел вызвать на эти матчи, однако он травмировался.
Разумеется, мы будем задействовать молодых игроков. Кастровилли, Тонали и Ди Лоренцо могут дебютировать за сборную. Однако нам нужно хорошо завершить отборочный этап", - приводит слова Манчини FOX Sports.
Напомним, что сейчас Буффон выступает за "Ювентус", а Де Росси за "Бока Хуниорс".
Читайте также: Манчини близок к повторению рекорда сборной Италии 81-летней давности. | http://soccernews.ru
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