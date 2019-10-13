Оздоев: "Меня часто путают с Азмуном"

Хавбек сборной России Магомед Оздоев дал комментарии после матча против Кипра (5:0).

"Сегодня главное было победить и обеспечить участие на Евро. Задачу выполнили, теперь нужно побороться за первое место. Думаю, все решится в домашнем матче против Бельгии.

Меня перепутали с Азмуном? Это не проблема, нас часто путают", - заявил Оздоев.

Напомним, что Оздоев забил один из голов в матче с Кипром.

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