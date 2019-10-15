Южная и Северная Корея встретились на футбольном поле в КНДР впервые за 29 лет

Южная и Северная Корея играют между собой в рамках азиатской квалификации ЧМ-2022.

Сообщается, что игра проходит при пустых трибунах. Также матч не транслируется в Южной Корее из-за того, что КНДР не разрешила въезд в страну южнокорейским журналистам и фанатам.

Однако на матче присутствует глава ФИФА Джанни Инфантино. Отметим, что поединок принимает стадион имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Власти КНДР обязались передать запись игру южнокорейской делегации до ее вылета из страны. Поединок между Кореями в КНДР состоялся впервые за 29 лет.

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