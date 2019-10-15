Один из братьев Глейзеров решил продать свою часть акций "Манчестер Юнайтед"

Один из владельцев "Манчестер Юнайтед" Кевин Глейзер начал работу по продаже своих акций.

Как сообщает Sport.es, сейчас Кевин занимается конвертацией своих акций из категории В в категорию А. Стоит отметить, что акции категории А могут продаваться на фондовой бирже Нью-Йорка и не дают прав на управление организацией, которая их выпустила.

Таким образом, можно прийти к выводу, что Кевин решил продать свои акции "МЮ", которые оцениваются в 365 миллионов евро.

Напомним, что 14 лет назад акциями клуба завладело семейство Глейзеров во главе с Малкомом Глейзером. В 2014 году Малком умер, а акции клуба были распределены между его шестью детьми.

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