"Барселона" может добираться на выездной матч с "Эйбаром" на автобусе

1 Теги барселонаэйбар

"Барселона" может добираться на выездной матч с "Эйбаром" на автобусе

"Барселоне", скорее всего, предстоит автобусная поездка на выездной матч против "Эйбара".

Как сообщает AS, это связано с массовыми забастовками в Каталонии, в частности аэропорт "Эль-Прат" может временно прекратить работу.

Отмечается, что расстояние между Барселоной и Эйбаром составляет 600 километров. На автобусе команде придется добираться туда не менее шести часов.

Поединок между "Эйбаром" и "Барселоной" состоится 19 октября в 14:00 (мск).

Читайте также: "Барселона" поддержала каталонских политзаключённых, "Эспаньол" также выступил с заявлением. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

карлик с иваном будут пешком добираться)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ предлагает Мбаппе сумасшедшие условия по новому контракту

ПСЖ предлагает Мбаппе сумасшедшие условия по новому контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов