"Барселона" может добираться на выездной матч с "Эйбаром" на автобусе

"Барселоне", скорее всего, предстоит автобусная поездка на выездной матч против "Эйбара".

Как сообщает AS, это связано с массовыми забастовками в Каталонии, в частности аэропорт "Эль-Прат" может временно прекратить работу.

Отмечается, что расстояние между Барселоной и Эйбаром составляет 600 километров. На автобусе команде придется добираться туда не менее шести часов.

Поединок между "Эйбаром" и "Барселоной" состоится 19 октября в 14:00 (мск).

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