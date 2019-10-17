"Арсенал" определился с возможной заменой для Эмери

Теги арсенал лондонунаи эмерифредди юнгберг

"Арсенал" определился с возможной заменой для Эмери

"Арсенал" начал готовиться к возможному увольнению наставника команды Унаи Эмери.

Как сообщает The Athletic, преемником Эмери может стать швед Фредди Юнгберг, который в настоящее время является ассистентом испанца.

Юнгберг входит в тренерский штаб "канониров" с лета этого года. Отметим, что будучи футболистом он выступал за "Арсенал" с 1998 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что Эмери покинет "Арсенал", если клубу не удастся пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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