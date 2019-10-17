В Англии защитник забил гол головой со своей половины поля
Курьезный гол был забит в игре Северной премьер-лиги (седьмой по силе дивизион Англии) "Басфорд Юнайтед" - "Юнайтед оф Манчестер".
Во втором тайме футболист "Юнайтед оф Манчестер" вынес мяч от штрафной площади, однако на летящий мяч выдвинулся защитник "Басфорда" Стефан Галински.
Галински ударил головой со своей половины поля, после чего мяч перелетел через вратаря и залетел в ворота.
For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.— Basford United FC (@Basfordutdfc) 16 октября 2019 г.
Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47
Отметим, что гол Галински оказался победным. Матч завершился со счетом 3:1.
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