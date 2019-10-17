В Англии защитник забил гол головой со своей половины поля

1 Теги юнайтед оф манчестер

В Англии защитник забил гол головой со своей половины поля

Курьезный гол был забит в игре Северной премьер-лиги (седьмой по силе дивизион Англии) "Басфорд Юнайтед" - "Юнайтед оф Манчестер".

Во втором тайме футболист "Юнайтед оф Манчестер" вынес мяч от штрафной площади, однако на летящий мяч выдвинулся защитник "Басфорда" Стефан Галински.

Галински ударил головой со своей половины поля, после чего мяч перелетел через вратаря и залетел в ворота.

Отметим, что гол Галински оказался победным. Матч завершился со счетом 3:1.

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

Действия вратаря странные. Похоже на договорняк.

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