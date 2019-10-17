Рибери о своем внешнем виде в FIFA 20: "Кто этот парень?"

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Рибери о своем внешнем виде в FIFA 20: "Кто этот парень?"

Хавбек "Фиорентины" Франк Рибери остался недоволен своим внешним видом в популярной игре FIFA 20.

"Решил поиграть с ребенком в FIFA 20. Эй, разработчики... Кто этот парень?" - написал Рибери в своем твиттере, прикрепив фото из игры.

Напомним, что Рибери перебрался в "Фиорентину" минувшим летом и подписал с клубом соглашение до 2021 года.

В этом сезоне на счету Рибери два забитых мяча и один ассист в 7 играх.

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