Селюк: "Итальянский чемпионат не для российских форвардов"

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном трансфере форварда "Зенита" Артема Дзюбы в "Интер".

"Дзюба всегда был моим любимчиком. Я поддерживал его в то время, когда его постоянно отдавали в аренды. Без понятия, правда ли в нем заинтересован "Интер". Однако Роберто Манчини возглавлял "Зенит", поэтому мог дать рекомендации.

По моему мнению, итальянский чемпионат не для российских форвардов. Там преобладает тактический футбол, в котором все время закрывают зоны и мало забитых голов. Считаю, что Дзюбе не нужно уходить в любой итальянский клуб. После мундиаля он стал одним из главных символов российского футбола и ему не стоит покидать Россию.

Я слышал, что он хотел бы поиграть в АПЛ. Вот там его футбол. В Англии у него был бы шанс показать себя, но ему уже 31 год", - заявил Селюк.

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