Селюк: "Итальянский чемпионат не для российских форвардов"

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбаинтер миландмитрий селюк

Селюк: "Итальянский чемпионат не для российских форвардов"

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном трансфере форварда "Зенита" Артема Дзюбы в "Интер".

"Дзюба всегда был моим любимчиком. Я поддерживал его в то время, когда его постоянно отдавали в аренды. Без понятия, правда ли в нем заинтересован "Интер". Однако Роберто Манчини возглавлял "Зенит", поэтому мог дать рекомендации.

По моему мнению, итальянский чемпионат не для российских форвардов. Там преобладает тактический футбол, в котором все время закрывают зоны и мало забитых голов. Считаю, что Дзюбе не нужно уходить в любой итальянский клуб. После мундиаля он стал одним из главных символов российского футбола и ему не стоит покидать Россию.

Я слышал, что он хотел бы поиграть в АПЛ. Вот там его футбол. В Англии у него был бы шанс показать себя, но ему уже 31 год", - заявил Селюк.

Читайте также: "Интер" нацелился на Дзюбу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 октября

Главные новости дня: 17 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов