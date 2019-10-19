Тедеско попросил "Спартак" поменять скамейку запасных

Новый наставник "Спартака" Доменико Тедеско захотел сменить скамейку запасных.

В основном российские тренера на домашних матчах предпочитают правую от выхода из подтрибунного помещения скамейку. Однако Тедеско выбрал левую.

Отмечается, что левая сторона находится ближе к фанатской трибуне. Кроме того, там лайнсмен не мешает обзору.

Напомним, что Тедеско стал тренером "Спартака" в начале на этой неделе.

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