Семак прокомментировал победу над "Ростовом"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о победе над "Ростовом" (6:1).

"Мы отлично провели первый тайм. Инициатива была за нами, мы практически не совершали ошибок и добыли заслуженную победу. Но у нас мало времени на радости, впереди матч с "РБ Лейпцигом" в Лиге Чемпионов.

Не ожидал, что получится забить шесть голов. Но это отдельно взятый матч, где все получалось. Один гол мы все таки пропустили, так как во втором тайме мы не очень хорошо оборонялись.

Бывают такие дни, когда у одной команды все выходит, а у другой - нет. Один матч ничего не значит в итоговом зачете", заявил Семак.

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