УЕФА назначил арбитров на матч "Ювентус" - "Локомотив"

УЕФА определился с бригадой арбитров на игру групповой стадии Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Локомотивом".

Сообщается, что главным арбитром назначили грека Тасоса Сидиропулоса. Лайнсменами выступят его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

Резервынм арбитром будет Яннис Пападопулос. За VAR будут отвечать немцы Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

Поединок между клубами состоится 22 октября в 20:00 (мск). Напомним, что "Локомотив" занимает в группе третье место, отставая от "Атлетико" и "Ювентуса" на одно очко.

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