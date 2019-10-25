Семак высказался о новых правилах лимита на легионеров

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак высказался о новых правилах лимита на легионеров

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью ютуб-каналу "Света вокруг света" сказал, что может понять, почему решили изменить лимит на легионеров в РПЛ.

Напомним, по нынешним правилам на поле должно присутствовать не больше 6 иностранцев, однако количество заявленных легионеров на матч - не имеет значения.

С сезона-2020/21 вступит в силу лимит, по которому клубы смогут включать в заявку не более восьми иностранцев.

"В новом лимите есть логика. Сейчас лимит только по количеству игроков-иностранцев на поле. Лучше увеличить количество игроков, которое могут выходить на поле, и уменьшить число легионеров в заявке. Так все игроки, которые к нам приезжают, смогут приносить пользу", - сказал Семак.

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