"Барселона" продолжает следить за форвардом "Интера"
"Барселона" продолжает проявлять интерес к нападающему "Интеру" Лаутаро Мартинесу.
По сведениям AS, скауты каталонцев неоднократно посещали матчи "нерадзурри", чтобы просмотреть игру аргентинца.
Кроме того, руководство каталонцев уже контактирует с окружением игрока по поводу возможного трансфера.
В текущем сезоне Мартинес провел 11 игр, в которых отметился 6 голами и 3 ассистами.
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