"Барселона" продолжает следить за форвардом "Интера"

"Барселона" продолжает проявлять интерес к нападающему "Интеру" Лаутаро Мартинесу.

По сведениям AS, скауты каталонцев неоднократно посещали матчи "нерадзурри", чтобы просмотреть игру аргентинца.

Кроме того, руководство каталонцев уже контактирует с окружением игрока по поводу возможного трансфера.

В текущем сезоне Мартинес провел 11 игр, в которых отметился 6 голами и 3 ассистами.

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