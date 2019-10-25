"Рубин" и "Урал" поделили очки в матче РПЛ

В 14-м туре РПЛ "Рубин" сыграл вничью с "Уралом". Теперь "Урал" занимает шестое место, а "Рубин" - девятое.

"Рубин" - "Урал" 0:0

"Рубин": Дюпин, Поярков, Сорокин, Плиев, Уремович, Коновалов, Подберезкин, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Ташаев, Могилевец, Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).

"Урал": Годзюр, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Фидлер, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бикфалви (Погребняк, 76), Ильин, Панюков (Димитров, 57).

Предупреждения: Кулаков (27), Плиев (53), Ильин (65), Фидлер (77), Сорокин (78), Поляков (90), Кварацхелия (90).

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