Месси: "Не думаю, что изменил бы что-то в своей карьере, чтобы стать чемпионом мира"

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в очередной раз заявил о желании стать чемпионом мира.

"Я бы хотел стать чемпионом мира. Но я не думаю, что изменил бы что-то в своей карьере, чтобы стать им. Всего чего я добился - дал мне бог. Как есть, так есть.

В юности я даже не мечтал о том, чего достиг. Я выиграл больше, чем ранее себе представлял", - приводит слова Месси Marca.

Напомним, что Месси является серебряным призером ЧМ-2014. В финале турнира аргентинцы проиграли Германии (0:1).

Читайте также: Месси повторил рекорд Рауля и Роналду в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru