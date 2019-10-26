Луческу: "Шахтер" мог бы дойти до финала Лиги Чемпионов, если бы не события 2014 года"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу сожалеет, что донецкому клубу помешали дойти до финала Лиги Чемпионов.

"Шахтер" мог бы дойти до финала Лиги Чемпионов, если бы не события 2014 года. С такими фанатами, президентом и бразильцами. Мы бы смогли дойти до финала, заслуженного финала", - заявил Луческу в интервью YouTube-каналу "Вацко Live".

Луческу тренировал "горняков" с 2004 по 2016 год. В 2009 году клуб под его руководством выиграл Кубок УЕФА.

Напомним, что с 2014 года "Шахтер" покинул Донецк из-за вооруженного конфликта на востоке Украины.

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