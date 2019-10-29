Роналду: "Нобелевская премия для людей - это как "Золотой мяч" для меня"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к Нобелевской премии.

"Я всегда учился у Майкла Джордана и других людей, которые добивались высочайших результатов. И это касается не только спорта. Я много читаю про Нобелевскую премию, о том, что изобрели и создали за последние годы.

Нобелевская премия для людей - это как "Золотой мяч" для меня. Мне интересно узнавать о новых изобретениях человечества. Благодаря этому я становлюсь еще лучше", - приводит слова Роналду France Football.

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