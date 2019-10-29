Джикия стал обладателем "Золотого кабана"

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Джикия стал обладателем "Золотого кабана"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия стал обладателем "Золотого кабана".

Напомним, что этот приз от фанатов клуба получает лучший футболист "красно-белых" в прошлом сезоне.

В голосовании Джикия (335,5 балла) обошел Романа Зобнина (333) и Александра Максименко (272,5).

В прошлом сезоне на счету Джикии два забитых мяча в 35 матчах.

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