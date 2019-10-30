Суарес поразил ворота всех команд, против которых играл в Примере

Форвард "Барселоны" Луис Суарес забил гол в матче Примеры с "Вальядолидом" (5:1).

Как сообщает Opta Jose, до этого матча "Вальядолид" был единственным клубом в Примере, которому уругваец не мог забить гол в чемпионате.

Отметим, что за свою карьеру в "Барселоне" Суарес забивал 27 клубам в Примере.

В этом сезоне на счету Суареса 8 забитых мячей и один ассист в 11 матчах.

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