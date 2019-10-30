Главные новости дня: 29 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 октября.
"Барселона" разгромила "Вальядолид" благодаря дублю Месси.
"Атлетико" не смог удержать победу над "Алавесом".
"Манчестер Сити" ожидаемо прошел в четвертьфинал Кубка английской лиги.
"Интер" добыл выездную победу над "Брешией".
"Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии.
"Витесс" Слуцкого выбил "Де Графсхап" из Кубка Нидерландов.
РПЛ назвала лучший гол, тренера и футболиста октября.
УЕФА подготовил проект отборочного раунда ЧМ-2022 в Европе.
Джанлуиджи Буффон передумал завершать карьеру.
ЦСКА определился с приоритетными зимними трансферами.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Интер" добыл выездную победу над "Брешией"
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УЕФА подготовил проект отборочного раунда ЧМ-2022 в Европе
-
Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей
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Джикия стал обладателем "Золотого кабана"
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Еврокубки в отпуске, но посреди недели также жарко: выделяем 4 матча, которые стоит глянуть в течении "мидвика"
Лента новостей
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Главные новости дня: 29 октября
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Суарес поразил ворота всех команд, против которых играл в Примере
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"Бордо" и "Ним" добыли победы в матчах Кубка французской лиги
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5
"Барселона" разгромила "Вальядолид". Месси забил два гола и отдал два ассиста
-
"Интер" добыл выездную победу над "Брешией"
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"Байер" и "Шальке" прошли в следующий раунд Кубка Германии
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"Манчестер Сити" ожидаемо прошел в четвертьфинал и другие результаты 1/8 финала Кубка английской лиги
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1
Экс-врач "Реала": "Нужно запретить футболистам играть в гольф"
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1
У восьми футболистов ЦСКА украли бутсы
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"Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии и другие результаты 1/16 финала
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1
"Барселона" к следующему лету планирует избавиться от четырех футболистов
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Набабкин близок к уходу из ЦСКА
-
УЕФА подготовил проект отборочного раунда ЧМ-2022 в Европе
-
"Парма" минимально уступила "Вероне"
-
"Атлетико" не смог удержать победу над "Алавесом"
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4
Перес сообщил Зидану, что Погба в "Реале" не будет
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"Витесс" Слуцкого выбил "Де Графсхап" из Кубка Нидерландов
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ЦСКА нацелился на защитника "Севильи"
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"Интер" продлил соглашение с Жоау Мариу, которого планирует выкупить "Локомотив"
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Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5