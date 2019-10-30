Главные новости дня: 29 октября

Теги манчестер ситибарселонабавария мюнхенинтер милан

Главные новости дня: 29 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 октября.

"Барселона" разгромила "Вальядолид" благодаря дублю Месси.

"Атлетико" не смог удержать победу над "Алавесом".

"Манчестер Сити" ожидаемо прошел в четвертьфинал Кубка английской лиги.

"Интер" добыл выездную победу над "Брешией".

"Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии.

"Витесс" Слуцкого выбил "Де Графсхап" из Кубка Нидерландов.

РПЛ назвала лучший гол, тренера и футболиста октября.

УЕФА подготовил проект отборочного раунда ЧМ-2022 в Европе.

Джанлуиджи Буффон передумал завершать карьеру.

ЦСКА определился с приоритетными зимними трансферами.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" разгромила "Вальядолид". Месси забил два гола и отдал два ассиста

"Барселона" разгромила "Вальядолид". Месси забил два гола и отдал два ассиста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 10 28
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 10 22
3 Лестер Сити Лестер Сити 10 20
4 Челси Челси 10 20
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 10 16
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 15
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 13
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 10 13
9 Борнмут Борнмут 10 13
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 10 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 10 12
13 Бернли Бернли 10 12
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 10 12
15 Астон Вилла Астон Вилла 10 11
16 Эвертон Эвертон 10 10
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 10 9
18 Саутгемптон Саутгемптон 10 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 10 7
20 Уотфорд Уотфорд 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов